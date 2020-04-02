"Положил член в руку": Лолита рассказала о первом извращении в жизни

Лолита Милявская / Instagram

Лолита Милявская призналась, что первый сексуальный опыт у нее был не особо успешным, и после первого раза, как она увидела мужской половой орган, второй раз произошел много-много лет спустя.

О том, как Лолита увидела мужской член, она рассказала в программе "Что было дальше".

"Я поняла, что в моей руке что-то очень теплое. Я начала это ощупывать. Я подумала, это пластилин. И вы не поверите, я поворачиваюсь - а это дяденька мне положил член в руку. Я была в первом классе!", — поделилась Милявская.

Она призналась, что и сама в это время занималась не ангельскими делами - в шестилетнем возрасте ее друзья подговорили ее на кражу.

"Это было одно из развлечений. Мы распределили, кто что возьмет, я решила взять резинку. Сначала взяла, потом положила обратно, думала, стоит ли. Я так долго думала, что все мои уже взяли и ушли. Я решила еще раз подумать, облокотилась и положила ладонь под прилавок, почему-то тыльной стороной." — объяснила Лолита.

По ее словам, именно в раскрытую ладошку к ней и лег "прибор" извращенца.

"Скажу вам честно, что после этого я попробовала его (секс - Главред) только через 12 лет", - заявила Лолита.

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