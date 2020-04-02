Модель Victoria's Secret заболела коронавирусом и попала в больницу

Алексина Грэхэм / Instagram

Знаменитая 30-летняя модель Алексина Грэхэм рассказала, как у нее проходил коронавирус - сначала она думала, что это просто отравление - было расстройство и рвота, а потом начались симптомы пневмонии.

Алексина Грэхэм в Instagram рассказала все ужасы первых дней болезни коронавируса Covid-19.

"Это страшно - меня тошнило и в то же самое время бегала в туалет несколько раз в течение первого дня, появилась лихорадка, а затем, когда она прекратилась, я почувствовал сильный озноб, у меня появилась головокружение, одышка, я потеряла способность говорить правильно, мои легкие просто не позволяли мне дышать, моя грудь была тугой, я не могла самостоятельно входить и выходить из ванны, мне нужна была помощь, чтобы вставать и вставать с кровати даже еда стала болезненной !! Я была напугана, мне было больно, и я не знала, что должно было случиться.", - описала она свое состояние.

Когда родственники не могли быть в больнице, звонили ей по телефону.

"День 5, и я с каждым днем ​​становлюсь сильнее и чувствую себя лучше. Спасибо людям, которые послали добрые сообщения, любовь и хорошее настроение. Это действительно значило для меня многое и подняло мне настроение", - сказала она.

Алексина Грэхэм / Instagram

"Некоторые люди до сих пор не воспринимают это всерьез. Я вижу в новостях, что все еще продолжаются публичные собрания и даже домашние вечеринки !! Пожалуйста, оставайтесь дома в одиночестве или с теми, с кем вы живете!! Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно и, пожалуйста, оставайтесь дома. Люблю вас всех. Будьте в безопасности всех.", - призвала она.

Ранее украинский ведущий Андрей Джеджула обрушился на украинцев, которые не соблюдают карантин и без масок собираются на пикники и шашлыки вместо того, чтобы соблюдать карантин.

Напомним, украинка Ольга Куриленко выздоровела от коронавируса на карантине в Лондоне.