Tayanna без белья светонула сосками на пикантных кадрах

Tayanna / Instagram

Украинская певица Tayanna, чье настоящее имя Татьяна Решетняк, игриво похвалилась идеальной фигурой в соцсетях.

Татьяна Решетняк отчетливо показала, как выпирают ее соски, и передала привет знаменитой ведущей в Instagram.

Знаменитая певица и ведущая шоу ЖВЛ на 1+1 Татьяна Решетняк засветилась в розовом топике без белья.

Таянна снимала себя сама на телефон - при входе в здание, и в зеркале на работе - на ней были синие джинсы и розовый топик, который подчеркнул ее сочную грудь и возбужденные соски.

Девушка отметила также на кадрах телеведущую с Нового Канала - Лесю Никитюк. Чем-то образ Таянны очень был похож на Лесин.

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