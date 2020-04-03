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"П*зду напоказ": участница Топ-модели обнажилась на развратном фото

3 апреля 2020, 06:33

Украинская модель и участница Топ-модель по-украински 2019 Анастасия Леухина показала фото в очень откровенном наряде, которое вызвало бурную реакцию у поклонников.

Анастасия Леухина ХТЗ
Анастасия Леухина ХТЗ / Instagram

Украинская инста и топ-модель Анастасия Леухина. которая стала особо популярной после шоу Топ-модель по украински 2019, поделилась провокационными фото в Instagram во время карантина.

Настя ХТЗ Леухина засветила возбужденную грудь и депилированную зону бикини на горячих фото.

"Как же я влюбилась в это боди. Сейчас у нас нет возможности ходить куда-то, но кто сказал, что нельзя нарядится и устроить фотосэт дома хахаха! Не могу дождаться момента, когда у меня будет возможность куда-то в нем сходить", - написала девушка.

На фото она позирует в откровенном облегающем боди, которое четко очертило ее молодую грудь и возбужденны соски. При этом них боди очень узкий и туго натянуто. Так что зона бикини минимально прикрыта, оставив немного места для фантазии. Кроме того, ХТЗ максимально показала стройные длинные ноги, которые в этот раз не скрывала никакая одежда.

Анастасия Леухина ХТЗ
Анастасия Леухина ХТЗ / Instagram
Анастасия Леухина ХТЗ
Анастасия Леухина ХТЗ / Instagram
Анастасия Леухина ХТЗ
Анастасия Леухина ХТЗ / Instagram

"Чет ты какая-то жирная", "я люблю пожрать ", "Помойму норм", "В что можно влюбиться, в то что п*зду на показ выстовляешь ??", "хоть не х*й", "Когда нельзя выходить дальше своего забора, но аудитория ждёт констант. Настя, он годный ", "И что тут красивого увидела ты ?", "Бесстыжая", "Красивого вообще ничего не вижу , девочка должна быть скромной, не то что ты !!", "Оху*нная,ты!!!!что тут скажишь.....", "Огонь", "Красивая", "Ваааау:) Шикардосик", - пишут в комментариях.

Ранее Лолита Милявская рассказала о первом опыте с извращенцами.

Топ-модель по-украински Новый канал мода 2020
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