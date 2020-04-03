Мисс Россия заболела коронавирусом

София Никитчук / Instagram

Модель София Никитчук, которая в 2015 году получила титул Мисс Россия, госпитализирована с коронавирусом после отдыха в Куршавеле, сообщает издание Mash.

"Софию увезли в больницу, сейчас она проходит лечение и ждёт окончательных результатов анализов", - говорится в сообщении.

София Никитюк находится в Коммунарке, вместе Львом Лещенко, и Николаевым, которых поступили на прошлой неделе.

26-летняя модель София Никитчук (бывшая Абрамовича) после отдыха в Куршавеле неожиданно почувствовала соответствующие симптомы коронавируса: боли в горле, затруднённое дыхание и все остальное.

Теперь остается подсчитать, кого она могла заразить на это время.

Ранее коронавирусом заболела красотка-модель Victoria's Secret Алексина Грэхэм.