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Умер Серджио Росси - у него подтвердились анализы на коронавирус

3 апреля 2020, 12:46

В Италии умер дизайнер и кит шоубизнеса Серджио Росси в возрасте 84 года.

Серджио Росси
Серджио Росси умер от коронавируса / pixabay.com

Легендарный дизайнер Серджио Росси умер в Чезене в больнице через пару дней после госпитализации. Предположительно из-за коронавируса, сообщает Vogue.

Смерть Серджио России в 84 года подтвердил его директор Рикардо Скутто.

"Было очень приятно быть знакомым с ним - сказал Сьютто. - Он был нашим духовным наставником, и сегодня он более чем когда-либо".

Он сказал много хорошего о Серджио России.

"Любил женщин и мог уникальным образом запечатлеть любую женственность, - пояснил он. - Он никогда не был чрезмерным, всегда со вкусом. Обувь всегда была пригодна для ношения, и он никогда не был доволен, пока не делали идеально. Обувь не была аксессуарами для него. Однажды он сказал мне, что хочет создать идеальный аксессуар для женской ноги".

Серджио России - биография

Серджио Росси – итальянский дизайнер обуви, известный во всем мире, основатель одноименного бренда Sergio Rossi.

Стал известен благодаря выпуску коллекций женской обуви премиум-класса и сотрудничеству с ведущими мировыми кутюрье.

Он начал свою карьеру с отцов в Румынии еще в конце 1950-х. Потом он переехал в Милан для совершенствования своих навыков, и стал планировать свое дело.

В 1960-х он познакомился с Джанни Версаче - теперь они раотали более продуктивно - с блестящей обувью и одеждой.

В 1966 году Серджио России стал продавать свою продукцию в Болоньи и она набирала популярность.

В 70-х модные кутюрье были востребованы как никогда сильно; именно в это время Джанни и Серджио начали сотрудничать уже официально.

В 80-х он глобально расширился и приобрел множдество партнеров – его брэнд начал распространяться по всему миру. Первый свой бутик Серджио открыл в Анконе, Италия (Ancona, Italy); следом были заведения в Турине (Turin), Флоренции (Florence), Риме (Rome), Брюсселе (Brussels), Нью-Йорке (New York), Лос-Анджелесе (Los Angeles) и Лондоне (London). Скорость роста компании просто поражала – в период с 1980-го по 1999-й открывалось в среднем по два новых бутика в год.

В 1999 году он продал свой бренд Gucci.

После продажи бренда, отошел от дел. Семейный бизнес продолжает его сын Джанвито (Gianvito Rossi) под собственной торговой маркой.

Ранее от коронавируса в Лондоне умер знаменитый актер и лингвист Эндрю Джек, который поставил около 80 фильмов.

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