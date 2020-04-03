"Бл*ть п*здец и ох*еть в одном флаконе": Шнуров эмоционально спел про Путина и коронавирус

Сергей Шнуров в изоляции на карантине отошел от традиции стихов, и написал песню про Путина, Россию и коронавирус.
Российский певец и кандидат в депутаты в Пителе Сергей Шнуров от души написал песню про Россию и коронавирус.
Сергей Шнуров написал стих и спел песню о коронавирусе и Путине, выложив их в Instagram.
Люди по домам сидят, как мыши.
Забухали даже те, кто был на спорте.
С речью президент сегодня вышел,
Настроение ху*вое испортил.
Все спецы о мерах поп*здели.
Мол, не ждите больше с неба манну.
Ни х*я не делать три недели.
Это, бл*дь, не многим по-карману", - пишет Шнуров
Также предлагает послушать песню в исполнении самого автора.
"Обещала не материться, но это ж, бл*ть, п*здец и ох*еть в одном флаконе",
"С*ки, лучше бы они себе зарплаты урезали раз в 10, и тогда всем бы на все хватило!!!",
"У нас люди быстрее не от коронавируса помрут, а от голода, и похоже, власть этого и добивается!",
"Ну, так приезжайте к нам в Беларусь. У нас Лукашенко отменил коронавирус. Сказал - лечиться трактором, хокеем и 100 грамм после бани. И всем на работу!".
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