"Бл*ть п*здец и ох*еть в одном флаконе": Шнуров эмоционально спел про Путина и коронавирус

Сергей Шнуров / Instagram

Российский певец и кандидат в депутаты в Пителе Сергей Шнуров от души написал песню про Россию и коронавирус.

Сергей Шнуров написал стих и спел песню о коронавирусе и Путине, выложив их в Instagram.

Люди по домам сидят, как мыши.

Забухали даже те, кто был на спорте.

С речью президент сегодня вышел,

Настроение ху*вое испортил.

Все спецы о мерах поп*здели.

Мол, не ждите больше с неба манну.

Ни х*я не делать три недели.

Это, бл*дь, не многим по-карману", - пишет Шнуров

Также предлагает послушать песню в исполнении самого автора.

"Обещала не материться, но это ж, бл*ть, п*здец и ох*еть в одном флаконе",

"С*ки, лучше бы они себе зарплаты урезали раз в 10, и тогда всем бы на все хватило!!!",

"У нас люди быстрее не от коронавируса помрут, а от голода, и похоже, власть этого и добивается!",

"Ну, так приезжайте к нам в Беларусь. У нас Лукашенко отменил коронавирус. Сказал - лечиться трактором, хокеем и 100 грамм после бани. И всем на работу!".

Ранее модель Мисс Россия заболела коронавирусом, и попала в больницу.