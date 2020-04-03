Мулатка-порноактриса порадовала фанатов телом в сексуальном белье

Скин Даймонд (англ. Skin Diamond, дата рождения - 18 февраля 1987 года) — сценический псевдоним американской порноактрисы Рэйлин Кристенсен (англ. Raylin Christensen).

Даймонд родилась в городке Вентура (штат Калифорния, США), выросла в Данфермлине (Шотландия). Имеет эфиопские, немецкие, датские, чешские, югославские корни.

Взяв псевдоним Даймонд, она долго трудилась моделью и снималась для таких брендов - Louis Vuitton, American Apparel и Atsuko Kudo.

В 2009 году она дебютировала в порноиндустрии, снявшись в фильме Джоанны Энджел. Позднее Даймонд снималась в мини-сериале канала HBO -Submission и выпустила свой первый сингл - Fire - как певица

По состоянию на 2020 года Скин Даймонд снялась в 512 порнофильмах и порнороликах.

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