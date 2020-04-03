Адепт Путина Лев Лещенко вылечил коронавирус

Лев Лещенко исцелился от коронавируса / telegram

Лев Лещенко пошел на поправку после госпитализации. С 24 марта он впервые реально заговорил о прогрессе лечения.

Льва Лещенко перевели в обычную палату, и он долечивает свою пневмонию после коронавируса, поведал он в соцсетях.

"Чувствую себя нормально! Тесты отрицательные! Долечиваю пневмонию!", - сказал он.

Певец поблагодарил врачей, которые спасли его от смертельной китайской заразы.

Напомним, пока Лев Лещенко болеет в Коммунарке, к нему присоединился Игорь Николаев, у которого пока что еще не пришел анализ на коронавирус.

Кроме того, с подозрением на коронавирус в больницу положили Мисс Россию Сифию Никитчук.

Кроме того, из-за общения с Львом Лещенко самоизолировался Олег Газманов.