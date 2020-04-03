У крымнашиста Охлобыстина коронавирус у дочки - проверяется вся семья

Иван Охлобыстин / УНИАН

Всю семью Ивана Охлобыстина проверяют на коронавирус. У его дочери Анфисы подтвержден COVID-19, сообщает издание Царьградъ.

Анализы берут у Ивана, его супруги Оксаны и их шестрых детей. Четыре дня назад Анфиса сама приехала в инфекционную больницу (у нее был сильно заложен нос) и сдала анализ, сегодня ей пришел ответ.

Охлобыстин предположил, что Анфиса могла заразиться во время поездки в Германию, однако отметил, что девушка вернулась оттуда три недели назад.

"Она в Германии [могла заразиться]. Но она приехала в десятых числах, 12-го числа приехала из Германии, то есть уже 14 дней прошло. Где-то на улице, они ходили там по городу, где-то в кафешке или на концерт они ещё ходили", - заявил он.

Кроме того, он не исключил, что и другие члены семейства могли переболеть COVID-19 в легкой форме.

"Мы могли уже на ногах перенести, честно говоря... Ну ничего, с Божьей милостью", - сказал Охлобыстин.

Сейчас вся семья дома, на жестком карантине. Где Анфиса могла подхватит вирус неизвестно — примечательно, что Оксана говорит, что никто из семьи за границу не выезжал. Сама девушка проходит лечение дома.

Напомним, адепт Путина Лев Лещенко уже самоисцелился от коронавируса в Коммунарке, и долечивает свою пневмонию.