"Дырка черная, бл*ть, можно порно снимать": Панин показал голый зад на полу кухни

Алексей Панин / Instagram

Скандальный актер Алексей Панин взорвал сеть новым эпатажным видео, и вызвал у поклонников бурную реакцию, показав голый зад на кухне.

Алексей Панин показал кого-то голого у себя на кухне, и вызвал бурное обсуждение голого зала в Instagram.

"В то время, когда люди буквально умирают дома от коронавируса, есть компания, которая помогает артистам не умереть в это сложное время. Смотрите, какую красоту, они нам прислали", - начал свою речь Панин.

Вначале камера в руках Панина показала то ли женщину, то ли мужчину на

полу на кухне, лежа кверху задом.

"Даже вино прислали! Я знаю точно, что такую точно коробку собрали Настя Волочковой и Никите Борисовичу Джигурде. Ребятки, я вас благодярю. Всем спасибо, всем добра", - добавил он.

Но поклонников больше всего интересовал голый зад на фото - кто-то сказал, что он мужской, кто-то - что женский. Но в адрес Панина посыпались нелицеприятные комментарии за публичную демонстрацию голого интима.

"А чо у нее дырка черная, бл*ть", "Как скучно я живу", "Не хочу никого обидеть, На животе лежит жопкой кверху мужчина или женщина?", "ВТФ, обязательно было очко снимать?", "Алексей Панин, ты чудо - дай бог тебе здоровья, ты замечательный",

"Н*хуя это не тень. Черное очко", "И большая", "А зачем ты ее очко разглядывал?", "Так после ножек и не такое может быть", "Как скучно я живу",

"Странно - сама белая, а жопа черная", "Что за дама с неприкрытой задницей на полу отдыхает? Не забудь ей бухлишка оставить", "Чья это знакомая опа?", "Оооо круто!!! Так вкусно показал!!! И девушка красивая, ну очень!", "Шоб я так жил",

"Дай ей пенделя, пусть бардак разберет)", "Вымоете нам пол?", "Опущенный и Панин и это тело грязное и противное на полу. На грязном полу грязное тело", "Уважаемый, Вам можно смело снимать порно. Есть имя, есть бэкграунд. Есть опыт. Тем более, порно всегда в цене. Прислущайтесь",

Смотреть онлайн новое голое видео Алексея Панина:

Ранее Панин без трусов показал новый разврат на фото

До этого Алексей Панин публиковал провокационное фото, на котором лежал на животе на пляже совершенно голый, провоцируя россиян на оскорбительные комментарии.

Перед этим в интервью Алексей Панин заявил, что "сосал" во время орального секса.

Напомним, Алексей Панин известен скандальным порно видео, которые постоянно сливают в сеть. Совсем недавно сеть гремела роликом, в котором Панина имеют в зад руками и ногами.