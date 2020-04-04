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Чемпионка танців з зірками без белья засветилась на оикровенном фото

4 апреля 2020, 07:11

Звезда Танців з зірками 2028 и 2019 Тлона Гвоздева показала голое фото в соцсетях и смутила поклонников.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева / Instagram

Знаменитая украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая выиграла Танці з зірками 2018 в паре с Игорем Ласточкиным, показала пикантное фото в соцсетях.

Илона Гвоздева в Instagram показала развратное фото, и завела своиз поклонников.

"Друзья я так счастлива,что могу делиться с вами позитивом,своей энергетикой положительной и приносить пользу вам,своим подписчикам,танцевать с вами,делиться полезными советами и также иметь от вас обратную связь. Спасибо вам за все и за ваше тепло,улыбку и счастье в глазах.Мы все переживем, перетанцуем и настанет тот день,когда мы сможем обнять своих близких,друзей и радоваться вновь полноценной жизни.Зато представьте только, как мы с вами все будем вспоминать этот "карантин", смеяться над историями и все будем другими,как будто прошли "перезагрузку"Всем желаю 36,6С, позитива,больше улыбок и витамина D.", - написала она.

На фото Илона Гвоздева позирует в сине-голубом платье, которое полностью открывает спину Илоны. Кроме того, оно представляет ее стройные ножки и сочные ягодицы, которые просматриваются под прозрачным нарядом. Многие поклонники обратили внимание на ее оголенные формы.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева / Instagram

"Аотрясающпря девушка", "Красотка",

"Красивая, как статуэтка", " "Ну, ничего себе фото!", Супер!", "Такая красивая!

"Позор!", " Спасибо, Илона, взаимно!", Вы волшебно красивы", Неотразимая", 

"И бомба", "Секси!!!", " Ценим ли мы жизнь!", " Очень хочу опять с вами потанцевать!", 

"Думаю, это перва проба на прочность человечества. Я позитив", "Прозрачное или это цвет такой?", " Красивые слова красивой женщины",

ух ты,какая горячая", "Илона, такие фото, это криминал". Спасибо за настроение)) танцуем виемте"

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Илона Гвоздева новости шоу бизнеса
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