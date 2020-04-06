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Игорь Николаев никогда не болел коронавирусом

6 апреля 2020, 10:37

Пришли повторные анализы Игоря Николаева на коронавирус, и они оказались негативными.

Игорь Николаев
Игорь Николаев / Twitter

Игорь Николаев готовится выписываться из Коммунарки -  у него нет коронавируса, сообщают русские СМИ.

Николаева привезли в больницу, когда у него началась пневмония, и врачи подозревали у Николаева COVID-19. Игорь сдал анализы, они оказались отрицательными, затем ещё одни — они тоже показали, что Николаев не заражён.

Тем не менее, он провел в коммунарке с 26 марта, после госпитализации Льва Лещенко.

Но долевая пневмония у Игоря всё же была, поэтому врачи около недели лечили его в медцентре, а сегодня певец выходит на свободу.

Напомним, анализ на коронавирус у Тиля Линдеманна оказался отрицательный - ему поставили другой диагноз.

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