Игорь Николаев никогда не болел коронавирусом

Игорь Николаев / Twitter

Игорь Николаев готовится выписываться из Коммунарки - у него нет коронавируса, сообщают русские СМИ.

Николаева привезли в больницу, когда у него началась пневмония, и врачи подозревали у Николаева COVID-19. Игорь сдал анализы, они оказались отрицательными, затем ещё одни — они тоже показали, что Николаев не заражён.

Тем не менее, он провел в коммунарке с 26 марта, после госпитализации Льва Лещенко.

Но долевая пневмония у Игоря всё же была, поэтому врачи около недели лечили его в медцентре, а сегодня певец выходит на свободу.

Напомним, анализ на коронавирус у Тиля Линдеманна оказался отрицательный - ему поставили другой диагноз.