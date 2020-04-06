Голая Ксения Собчак случайно засветила грудь - фото 18+

Ксения Собчак / Instagram

Ксения Собчак засветилась голой на интимных кадрах, которые случайно утекли в сеть.

Журналистка решила рассказать о своей декоративной косметике, масках и кремах, которые у нее, естественно, как у всех женщин, находится в ванной.

Все это Ксения Собчак решила делать почему-то голышом, и все было бы хорошо, если бы на пути камеры не встретились зеркальные поверхности.

Благодаря современным технологиям отражение голой Ксении Собчак тут же распространилось в сети, хоть она и удалила неудачное видео.

На кадрах видно, что в отражении Ксения Собчак стоит совершенно голая, демонстрируя голую грудь и совершенно голую фигуру.

Кто-то отметил, что на заднем фоне заметил Константина Богомолова, но на самом деле, скорее всего это шутка.

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