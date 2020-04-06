Джоан Роулинг заболела коронавирусом

Джоан Роулинг / telegram

Любительница менять героям расу, знаменитая создательница Гарри Поттера Джоан Роулинг переболела коронавирусом и вылечилась. Об этом она сообщила в соцсетях, утверждая, что сама себе поставила диагноз по симптомам, назначила лечение, и вылечилась.

Писательница опубликовала видео, в котором рассказывается, как избежать пневмонию, вызванную вирусом при помощи специальной дыхательной техники.

Джоан Роулинг написала, что в течение последних двух недель она имела все симптомы COVID-19. Правда, она не обратилась к врачам и официально тест на коронавирус не делала.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

Ранее от коронавируса умер Джей Бенедикт - звезда Чужих, Звездных войн и Бэтмена.

До этого легендарный дизайнер Серджио Росси умер в Чезене в больнице через пару дней после госпитализации из-за коронавируса.

Напомним, в Лондоне умер актер и лингвист Эндрю Джек, который снимался в Звездных войнах