Джоан Роулинг заболела коронавирусом

Британская писательница Джоан Роулинг нарушила все советы врачей и ВОЗ, и призналась, что лечила себе коронавирус дома.
Любительница менять героям расу, знаменитая создательница Гарри Поттера Джоан Роулинг переболела коронавирусом и вылечилась. Об этом она сообщила в соцсетях, утверждая, что сама себе поставила диагноз по симптомам, назначила лечение, и вылечилась.
Писательница опубликовала видео, в котором рассказывается, как избежать пневмонию, вызванную вирусом при помощи специальной дыхательной техники.
Джоан Роулинг написала, что в течение последних двух недель она имела все симптомы COVID-19. Правда, она не обратилась к врачам и официально тест на коронавирус не делала.
Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020
Ранее от коронавируса умер Джей Бенедикт - звезда Чужих, Звездных войн и Бэтмена.
До этого легендарный дизайнер Серджио Росси умер в Чезене в больнице через пару дней после госпитализации из-за коронавируса.
Напомним, в Лондоне умер актер и лингвист Эндрю Джек, который снимался в Звездных войнах