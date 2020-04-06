Грудастая порноактриса-брюнетка лукаво и пошло порадовала фанатов на фото

Одри Битони (Audrey Bitoni; дата рождения - 16 августа 1986 года, Пасадина, Калифорния, США) — американская порнографическая актриса и фотомодель.

Одри Битони имеет немецко-испанские корни. До 22-летнего возраста Одри жила в Чикаго (Массачусетс). В настоящее время перебралась в Лос-Анджелес (Калифорния).

В 2004-м году журнал Playboy объявил о наборе моделей для специального выпуска и девушки выслала свои снимки. После этого Битони не только получила работу в Playboy, но и попала на его обложку.

В 2006-м году, сразу после окончания школы, Одри решила начать работу в порнобизнесе.

По состоянию на 2020 год Одри Битони снялась в 415 порнофильмах и порнороликах.

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