"Трусишки, между ними все вкусное": Экс-Серебро разделась на развратном фото

Бывшая солистка Серебро, которая начала сольную карьеру, Полина Фаворская показала сочные голые формы на откровенном фото.
Российская певица Полина Фаворсая похвасталась сочными ягодицами полуголая засветилась на фото.
Российская певица показала, чем занимается в карантине во время эпидемии коронавируса.
"Гуляю", - пишет Полина под фото.
На снимке Полина сидит на окне то ли в коридоре, то ли на веранде дома. На Фаворской только черные колготы, белая майка и кожаная курточка. При этом она оставила свой стиль небрежной растрепанности, который вызвал бурную реакцию у поклонников.
На другом фото Полина Фаворская в трусиках и маечке лежит на постели, и демонстрирует стройную фигуру и сочные ягодицы. Она целует зеркало а в занятой позе маечка соблазнительно обтянула ее молодую грудь.
"Нельзя гулять, карантин, бл*дь", "Ты супер", "Сигарета тебе идет, и воще, ты девушка без комплексов, молодец", "Красотка, "Идеальный порядок, как у меня",
"Очень красивая фотография, атмосферная", "Распи*дяй стайл", "Полиночка, ты мне ответишь, знаешь, почему у тебя ноги как печеньки орео? Да, да потому что между ними все самое вкусное, удачи, ждем альбом, где тебя можно увидеть?", "Киска", "Шикарная"
"Полин, у тебя не выработалась к этому привычка? Или ее нет, и ты куришь только тогда тебе захочется?)", "Только в нервные периоды жизни", "шалят твои нервишки", "Шик",
"Трусишки утепленные что ли?", "Правильно, были бы у меня титьки, то тоже бы никто не нужен", "Как всегда офигенно выглядишь", "Красотка",