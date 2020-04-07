"Трусишки, между ними все вкусное": Экс-Серебро разделась на развратном фото

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворсая похвасталась сочными ягодицами полуголая засветилась на фото.

Российская певица показала, чем занимается в карантине во время эпидемии коронавируса.

"Гуляю", - пишет Полина под фото.

На снимке Полина сидит на окне то ли в коридоре, то ли на веранде дома. На Фаворской только черные колготы, белая майка и кожаная курточка. При этом она оставила свой стиль небрежной растрепанности, который вызвал бурную реакцию у поклонников.

Полина Фаворская / Instagram

На другом фото Полина Фаворская в трусиках и маечке лежит на постели, и демонстрирует стройную фигуру и сочные ягодицы. Она целует зеркало а в занятой позе маечка соблазнительно обтянула ее молодую грудь.

Полина Фаворская / Instagram

"Нельзя гулять, карантин, бл*дь", "Ты супер", "Сигарета тебе идет, и воще, ты девушка без комплексов, молодец", "Красотка, "Идеальный порядок, как у меня",

"Очень красивая фотография, атмосферная", "Распи*дяй стайл", "Полиночка, ты мне ответишь, знаешь, почему у тебя ноги как печеньки орео? Да, да потому что между ними все самое вкусное, удачи, ждем альбом, где тебя можно увидеть?", "Киска", "Шикарная"

"Полин, у тебя не выработалась к этому привычка? Или ее нет, и ты куришь только тогда тебе захочется?)", "Только в нервные периоды жизни", "шалят твои нервишки", "Шик",

"Трусишки утепленные что ли?", "Правильно, были бы у меня титьки, то тоже бы никто не нужен", "Как всегда офигенно выглядишь", "Красотка",