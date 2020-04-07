Сочная модель без трусов вывалила огромную грудь на развратном фото

Деми Роуз / Instagram

Британская модель Деми Роуз без трусиков соблазнительно засветила грудь в откровенной позе и рассказала, чем занимается на карантине.

Деми Роуз показала горячее фото в своем Instagram.

"Просто пою тут и танцую весь день (вероятно, это раздражает мою собаку), читаю, медитирую, перекусываю. и наслаждаюсь случайным G&T. А вы?", - пишет она.

На фото она позирует в белом наряде похожем не то на свободное боди с очень глубоким декольте, не то на кофточку с супер-глубоким вырезом. Причем наряд и поза подобраны так, что не понять - если ли на девушке еще что-то, и надела ли она трусики. Деми Роуз похвасталась идеальной пышной грудью, которая почти что полностью вылезла через вырез в ее наряде.

Кроме того, Деми смогла продемонстрировать стройные босые ножки.

Деми Роуз / Instagram

Поклонники пришли в восторг от голого фото Деми Роуз. В комментариях ей пишут комплименты по поводу ее сочных форм, фигуры и красоты. Некоторые даже пишут пошлые предложения и признания в любви.

Ранее в сеть слили интимные фото голой Ксении Собчак, которая показала грудь.