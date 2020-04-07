Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от Лещенко

Надежда Бабкина / Instagram

Надежда Бабкина пригласила на день рождения коронавирусного Льва Лещенко. Все это происходило 19 марта. Уже через пару дней Лещенко в тяжелейшем состоянии попал в Коммунарку, а Бабкину начали лечить дома.

"От него она и заразилась коронавирусом. А когда ей стало плохо, знакомая предложила капельницу на дому. Бабкина даже названия препарата, который довел ее до комы, не знала", - сообщает телеграм-канал Светские новости.

Однако, есть проблема - у Бабкиной все тесты на коронавирус отрицательные.

Сейчас в столичной больнице Надежда Бабкина в коме лежит на аппарате ИВЛ, в стабильно тяжелом состоянии.