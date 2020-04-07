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"Уже месяц болею": продюсер Русского радио подхватил коронавирус в Куршевеле

7 апреля 2020, 15:20

Генеральный продюсер Русского радио Сергей Балдин почти месяц лечит коронавирус после одной поездки.

Сергей Балдин
Сергей Балдин / photo.guzei.com

Генеральный продюсер Русского радио Сергей Балдин заболел коронавирусом за один поход в рестора в Куршевеле.

Сергей Балдин сейчас находится в больнице с подтвержденным коронавирусом, сообщает Super.su.

Один из руководителей РМГ заразился им еще месяц назад после поездки в Куршевель, откуда, по словам Сергея Собянина, в Россию и привезли "чемодан вирусов". Продюсер сначала хотел отменить поездку, но решил рискнуть. И рискнул. Сейчас уже 29 дней, как он находится под наблюдением медиков с короной. К слову, в аэропорту Балдина не проверяли, потому что он воспользовался ходом имени Дарьи Коноваловой и вылетел из Швейцарии.

"Там была небольшая компания, и мы решили поехать, аккуратно покататься и вернуться. Не ходили ни в какие клубы, ни на какие вечеринки, один раз сходили в ресторан только. Но этого хватило. Самолечением и самодиагностикой в случае этой болезни заниматься нельзя. Подавляющее большинство врачей еще не имеют нужного объема знаний", - рассказал он.

Он отметил, что даже постоянного обмена опытом между медиками разных стран недостаточно для нормального лечения.

"То есть горло, кашель — и сухой, и мокрый, температура 37, 38, 39 — все это симптомы. У некоторых температура 40. Ломота в спине, в суставах, тошнота. Это все может быть в разных комбинациях. Основываясь на личном опыте, могу сказать, что обращаться нужно сразу же. Температура 37,2, ломота в теле, возможно у вас просто простуда. Но есть вероятность, особенно в нынешней ситуации, что у вас может быть CoViD", - пишет Балдин.

Ранее о симптомах коронавируса сообщил бывший динамовец Александр Алиев. Он не воспринимал коронавирус, и называл все вокруг фейком. Теперь он спрашивает у поклонников, не время ли вызвать скорую.

До этого стало известно, что Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от Льва Лещенко. Она занималась самолечением, и коронавирус у нее не обнаружено.

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