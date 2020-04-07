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Блондинка--порноактриса сексуально изогнулась на откровенных фото

7 апреля 2020, 22:15

Бриана Блэр (Briana Blair) решила порадовать своих многочисленных фанатов новой порцией сексуальных снимков.

  • Бриана Блэр (Briana Blair)
  • Бриана Блэр (Briana Blair)
  • Бриана Блэр (Briana Blair)
  • Бриана Блэр (Briana Blair)
  • Бриана Блэр (Briana Blair)

Бриана Блэр (Briana Blair, дата рождения - 24 июня 1987 года) — американская порноактриса и спортсменка.

Родилась и выросла в Атланте, штат Джорджия. В юности Блэр работала чирлидершей клубов Атланта Хокс из НБА и Атланта Трэшерз из НХЛ. По окончании трехлетнего контракта с Хокс, Блэр переехала в Лос-Анджелес. Там, во время кастинга для популярного мужского журнала Maxim встретила агента по поиску актрис для порно.

Тот предложил ей сняться в порнофильме и девушка согласилась. Впоследствии, Блэр также активно снималась для эротических журналов - в том числе ее фотография появилась на обложке номера Hustler за июнь 2010-го.

Кроме того, девушка выступает в баскетбольной лиге Lingerie Basketball League - где все спортсменки одеты не в обычной спортивной форме, а в специальном сексуальном белье. По состоянию на 2020-й Блэр снялась в 166 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее грудастая порноактриса-брюнетка Одри Битони (Audrey Bitoni) лукаво и пошло порадовала фанатов на фото. Красотка порноактриса Наоми Вудс (Naomi Woods) щегольнула голой грудью на сексуальных фото.

Порноактриса порнозвезда сексуальные снимки
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