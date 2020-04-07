Блондинка--порноактриса сексуально изогнулась на откровенных фото

Бриана Блэр (Briana Blair, дата рождения - 24 июня 1987 года) — американская порноактриса и спортсменка.

Родилась и выросла в Атланте, штат Джорджия. В юности Блэр работала чирлидершей клубов Атланта Хокс из НБА и Атланта Трэшерз из НХЛ. По окончании трехлетнего контракта с Хокс, Блэр переехала в Лос-Анджелес. Там, во время кастинга для популярного мужского журнала Maxim встретила агента по поиску актрис для порно.

Тот предложил ей сняться в порнофильме и девушка согласилась. Впоследствии, Блэр также активно снималась для эротических журналов - в том числе ее фотография появилась на обложке номера Hustler за июнь 2010-го.

Кроме того, девушка выступает в баскетбольной лиге Lingerie Basketball League - где все спортсменки одеты не в обычной спортивной форме, а в специальном сексуальном белье. По состоянию на 2020-й Блэр снялась в 166 порнофильмах и порнороликах.

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