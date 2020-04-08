"Недо*б, будет оху*нно": "стервочка" Maruv завела интимным фото в развратной позе

Maruv / Instagram

Украинская певица Maruv завела откровенными фото в соцсетях.

Maruv поделилась скорой премьерой нового клипа Shlakoblochina, а чтобы заинтересовать поклонников, опубликовала провокационную фотосессию в развратном наряде.

"EP Fatality by Shlakoblochina 10 апреля выйдет в свет! Какие ваши ожидания?

На фотографиях Maruv в сексуальных колготках-сеточках и коротеньком развратном наряде позирует в совершенно неприличных позах. Образ дополняют высокие сапоги на высоких подборах, спущенные до щиколоток.

"А как можно не ждать такого крутого альбома от нашей королевы? Безумно ждём. Красотка.Так люблю этот образ с косичками", "Всегда приятно видеть Великолепную Maruv ! Её оригинальный стиль! Ну а кому не нравится? Пускай смотрят записи певиц 20-30 годов! Тоже не плохо!", "Из привлекательной сексуальной девушки, Вы превратились в кусок неадеквата", "Аня я уверен это будет полный взрыв мозга как и песня Новая Сила Киски и Самолетная! Осталось два дня и несколько часов, а я уже с нетерпением жду. И очень хочу послушать и конечно снять под них TikTok! Только во сколько премьера альбома?", "Будет оооооочень жарко", "Композиция "недо*об", "Крутячело!", "Это будет огонь", "Супер!", "Почему марув? Как тя зовут вообще? Но Ты круто уважаю стриптиз дансер", "Чего-то в глаза бросается сеточка))", "Вы секси", "Во, как жизнь корячит девку)", "Дерзкая стервочка", "Будет офигенно ох*енно", "Такие классные фотки. Я тебя просто обожаю", - пишут в комментариях.

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