"Кажется, коронавирус": Бабкина потрясла признанием о своем здоровье

Надежда Бабкина / Instagram

Надежда Бабкина в коме лечит тяжелую форму пневмонии, ее ввели в искусственную кому. Хоть анализы на коронавирус были отрицательные врачи утверждают, что все симптомы - от коронавируса.

Всплыли последние слова Бабкиной, которая она говорил своему знакомому до госпитализации. Вячеслав Манучаров в эфире "Прямого эфира" с Андреем Малаховым рассказал об этом.

По словам Манучарова, тогда 70-летняя певица жаловалась на плохое самочувствие. Бабкина разговаривала с ним по телефорну, и предположила самое страшное. Надежда Бабкина подозревала у себя коронавирус.

"Она сказала: "Я кашляю! Кажется, у меня коронавирус", – вспоминает Манучаров.

Ранее в сети начали обсуждать, что Надежда Бабкина виделась с коронавирусным Львом Лещенко на своем дне рождения. Поэтому Бабкина могла заразиться коронавирусом. Однако, все тесты показали негативный результат на коронавирус.

Вечером 6 апреля стало известно, что Надежда Бабкина была срочно госпитализирована с подозрением на коронавирус в Москве еще 1 апреля.