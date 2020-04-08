Полявидение - что будет в программе Оли Поляковой - 08-04-2020

Оля Полякова - ПоляВидение 8 апреля - онлайн / Instagram

Оля Полякова запустила проект Полявидение на котором будет общаться со знаменитостями онлайн в прямых эфирах.

Оля Полякова показала, как будет проходить новый ее выпуск ПоляВидения 8 апреля.

"Дорогие мои! Сегодня будет оргазмически вкусно - высокая кухня у вас дома, спецгости селебрити-шеф Ника Белоцерковская и кулинар Алексей Зимин, а вечером сыграем в откровенно веселую игру с Анной Седоковой", - обещает Полякова.

ПоляВидение 08-04-2020 план

15-00 - Готовим с Олей Поляковой - приглашенные Ника Белоцерковская и Алексей Зимин;

20-30 - Онлайн ефир с Анной Седоковой - Правда или действие;

22-00 - Сказка с Олей Поляковой.

В комментариях у Поляковой начали просить пригласить Монатика для игры Правда или действие, а также расхваливать ноги Поляковой в соблазнительном наряде.

ПоляВидение - Оля Полякова и Алла Костромичева смотреть онлайн видео 06-04-2020:

Ранее Оля Полякова провела прямой эфир с Филиппом Киркоровым, но ее подписчики возмутились звонку российскому певцу.

7 апрреля Оля Полякова планировала пригласить Вячеслава Манучарова, но вечерний эфир пришлось отменить из-за ее срочных дел, о чем певица сообщила в сторис.