"Не позорься, пошлятина": Лолита показала белье в вырвиглазном наряде

Лолита Милявская / Instagram

Российская певица Лолита Милявская, которая пару лет назад взорвала сеть облегающим комбинезоном во время выступления, нынче решила реабилитироваться его в глазах, и показала новый, ничуть не хуже наряд.

Лолита в Instagram взбудоражила развратным облегающим комбинезоном и показала белье.

"Эфир сегодня у Ивана Урганта. В гостях у Ивана, применила костюмчик для Крокуса) Вдруг, в октябре не понадобится, есть хочется", - пишет Лолита.

Лолита позирует в телесного цвета комбинезоне, который тесно облегает ее фигуру, демонстрируя не только ее похудение за год, но и все недостатки, а также белье, которое выпирает в самых неожиданных местах под нарядом.

Она заявила, что планировала "выгулять" наряд где-то на концерте, но в итоге, пришлось его надевать для эфира с Иваном Ургантом.

""Голый" костюмчик", "Мои любимые кудряшечки. Лола,вы бомба", "Если ты вас не было вас нужно было придумать", "Да вы просто кайфовая", "Сними и позорься! П*здец всему и танец с саблями!", "Ох, ни фига себе, Лола!!!", "Обалдеть, как похудела! Так держать)))", "Бомбическая женщина позитивная, красивейшая", "Лолиточка, вы прекрасно выглядите", "Пошлятина", "Согласна, пошлятина", - пишут в комментариях.

Ранее Maruv завела интимным фото в развратной позе для рекламы нового клипа.