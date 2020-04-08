Брюнетка-порнозвезда завела фанатов красивым телом на фото

Верука Джеймс (Veruca James, настоящее имя - Наташа Николь Тирни, дата рождения - 22 октября 1985 года) — американская порноактриса.

Родилась и выросла в Чикаго. Первая работа — билетером в круглосуточном автомобильном кинотеатре. Также работала бухгалтером. Дебютировала в порно Верука Джеймс в мае 2011 года - в возрасте около 26-и лет.

Снималась для таких порностудий - Evil Angel, Girlfriends Films, Burning Angel, Jules Jordan Video. В 2015-м Веруку Джеймс номинировали на престижную порнопремиюъ AVN Awards в категории "Исполнительница года", а в 2017-м — в категории "Лучшая актриса". Кроме того, она в 2017-м получила премию XRCO Award в номинации "Невоспетая сирена".

По состоянию на 2020 год Верука Джеймс снялась в 370 порнофильмах и порнороликах.

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