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"Стриптиз, бордель": Нюша без трусов в плаще показала развратные фото

9 апреля 2020, 05:19

Российская певица Нюша показала интимную фотосессию, которую она устроила почти полностью голая.

Нюша
Нюша / Instagram

Российская певица Нюша обнажила идеальную фигуру в сексуальной фотосессии в стиле total black.

Нюша засветилась полуголой в откровенной фотосессии в Instagram

"Завтра я встречусь с Мистером Смитом", - подписала она фото.

На снимке Нюша позирует без трусов - в кожаном плаще, на шпильках, в боди и с поясом для чулков. Чулки Нюша решила не надевать, и эффект более сексуальный.

Девушка позирует на камеру, представляя все достоинства своей стройной фигуры, длинные ножки и упругие формы, оголенные и обтянутые облегающим боди.

  • Нюша Instagram
  • Нюша Instagram
  • Нюша Instagram
  • Нюша Instagram

"Можно стоя, можно сзади, если наклонишься. Очень удачные фотки. Ты изменилась, сама так хочешь, но впервые получилось очень!", "Молодец, красотка. Остальные пусть завидуют", "Наша опасность",

"Какая сладкая вкусная девочка", "Ню, ты просто шикарная, я не могу", "Вот, у меня вопрос - неужели, когда когда вы выставляете такие фото... Вам не стыдно перед родителями - перед отцом, когда он увидит? Я вас уважаю, но это не нормально",

"Этот город не спит, дразнит твой аппетит... безответный стриптиз, губы тобой облизаны", "Зачем так много оголенного тела? Можно быть немного поскромнее. Каждая вторая фото с голой Ж",

"Наша мамочка жжет, она еще всем покажет", "Что-то не узнаю я в ней Нюшу", "В бордель", 

"Уже бы все сняла бы, кроме очков", "Красотка. Очень идет этот образ",

"Моя ориентация... пока", "Такая милая", "Даешь, мать", "Какая ты горячая", "Боже, шикарная девушка. Ню, богиня",

Ранее Лолита показала белье в вырвиглазном облегающем наряде, и разозлила сеть.

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