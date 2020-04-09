"Плоские сисечки, попа норм": Jerry Heil разделась перед зеркалом

Jerry Heil / Instagram

Финалистка нацотбора на Евровидение 2020 Jerry Heil показала горячее фото в одном белье и засветила сексуальную фигуру онлайн.

Jerry Heil засветила голе формы на откровенном селфи в Instagram, и предложила заниматься с ней по утрам, чтобы не утратить форму.

"Ми його втратили! Плаского живота більше немає. Але є чудова новина! Пласкі груди вдалося зберегти! Ура? З цього приводу я запрошую вас сьогодні о 20:30 на урок НАУЛІ (одразу підпишіться на них, поки не загубили, щоб знати, як не втратити форму на карантині!) А завтра о 7:20 і відтепер кожного дня я чекаю вас в лайві на ранковому тренуванні! Будемо воювати з карантиновими жировими запасами разом — так більше мотивації! 7:20 Еврі морнінг! Дякую, що підкидаєте ці геніальні ідеї в дірект! Хто з вас готовий тренити під Ніну зі мною?", - предложила Jerry Heil.

На фото Jerry Heil позирует в одном белье нежного светлого цвета с намеком на кружева. Она смогла подчеркнуть не только плоский накачаный живот, но и соблазнительные бедра, груди и стройные ножки. При этом девушка самоиронично отозвалась о себе, хотя поклонникам поголовно пришлись по вкусу ее формы.

Jerry Heil / Instagram

"За то попа норм )", "Ти все одно чудово виглядаєш", "А де вид ззаду? Може, нормально наїла", "Под пиво сойдет", "Про попу жодної букви не написано! Шо за дискримінація! Фотки в прогресі кожен ранок!", "Ти молодець, критика це супер, ти дуже гарна", "А я не сумую шо живота плаского нема... бо його і не було", "треба срочно робити сіськи", "Де сиськи?", "Вау", "Пласкі груди завжди може виправити капуста, особливо якщо її розрізати навпіл", "И сиськи тоже", "Все заметили мопед?", "Прошу прощения, барышня, но я вдруг испытал жаркий интерес насчёт того, как Вы выглядите под своими отменными кружевами, которые сейчас на Вас надеты. Возможно, Вы окажете мне честь, сняв их с себя и сфотографировав для меня свое прекрастное тело, дабы я усладил свой взор Вашей красотою?", "Зате цицьки пласкі. Кароч атпіска, думала ти альтернатива сучасній попсі, п тут малолєтка що на компліменти напрошується...стидоба", "так сейчас вся современная попса такая", "Яно, ти щодня тягаєш той білий мотороллер на свій височенний поверх?", "Все мы будем гореть в аду, а жырные ещё и шкварчать", "Добре що ти не сексі)", "Боже, яка ти гарна", "Пласкі груди вдалося зберегти" - ти прекрасна в свому гуморі)))) ОФфтоп. Глянь, будь ласка, дірект", "самоирония это хорошо.", "Самоирония - это хорошо", "Ура, груди на місці", - пишут в комментариях.

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