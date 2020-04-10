Голая Мишаня Мишина без трусиков засветила сочную грудь и упругую попку

Мишаня Мишина / Instagram

Российская селебрити Мишаня Мишина показала жаркие фото без белья, которые сняла для участия в челлендже с подушкой. По условиям нужно сделать селфи или обычную фотографию прикрывшись подушкой, подвязанной ремнем за талию. Многие звезды приняли в этом участие, в том числе и украинские.

Мишаня Мишна засветила сочную грудь на откровенном фото в своем Instagram.

"Пожалуй этот челендж я поддержу )", - написала Марина, отметив, что фото одобрил ее муж репер Дино.

На фото Мишаня Мишина позирует с бокалом шампанского на красных шпильках и с красным ремнем, который поддерживает подушку. Она показала 2 фото - стоя у двери из гостинной, расставив ноги и соблазнительно позируя - лицом к зрителя, и присев на край стола - боком,так, чтобы было видно грудь Мишани. Для фото Мишаня Мишина сняла трусики и лифчик - это она и продемонстрировала на втором фото.

Мишаня Мишина / Instagram

Мишаня Мишина / Instagram

"это лучшая фотка из всего челенджа", "самая ох*енная, закрывайте челендж", "Лучшая идея", "Мишаня как всегда умеет удивить, круто", "Секси бамбита мамита", "Господи, да как можно быть такой горячей", "Шикарно", "Секси ма", "оху*тельная", "очень круто", "Ты как всегда, оригинальна ", "все девочки , как девочки.... А ты Богиня, даже в этом челендже ты самая мего супер-Секси!)))", "Самая офигенная версия челенджа", - пишут в комментариях.

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