Харви Вайнштейн вылечил коронавирус

Скандальный продюсер Харви Вайнштей, который подхватил коронавирус в Нбю-Йорке, успешно победил китайскую заразу.
Харви Вайнштейт победил коронавирус после длительного лечения.
Заболевший в тюрьме коронавирусом Харви Вайнштей встал на ноги после двух недель на больничной койке с кашлем и высокой температурой, пишет Daily Mail.
То, что у 68-летнего Харви (страдающего от диабета, высокого давления и больной спины) пройдет коронавирус, и он вернется в тюрьму не ожидал уже и сам Вайнштейн.
Харви Вайнштейна выпустили из бокса, но поместили под карантин в специальный контроль, чтобы не решился на суицид.
У него прошли все симптомы коронавируса, тест негативный.
Вайнштейн, напомним, приговорен к 23 годам заключения за изнасилования. 22 марта Харви Вайнштейну диагностировали коронавирус в тюрьме Нью-Йорка.
11 марта Харви Вайнштейна осудили на 23 года заключения по обвинениям в изнасиловании и сексуальным домогательствам.
Ранее Вайнштейну удалось выиграть сразу несколько дел и снять с себя все обвинения.