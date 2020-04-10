Харви Вайнштейн вылечил коронавирус

Вайнштейн / Reuters

Харви Вайнштейт победил коронавирус после длительного лечения.

Заболевший в тюрьме коронавирусом Харви Вайнштей встал на ноги после двух недель на больничной койке с кашлем и высокой температурой, пишет Daily Mail.

То, что у 68-летнего Харви (страдающего от диабета, высокого давления и больной спины) пройдет коронавирус, и он вернется в тюрьму не ожидал уже и сам Вайнштейн.

Харви Вайнштейна выпустили из бокса, но поместили под карантин в специальный контроль, чтобы не решился на суицид.

У него прошли все симптомы коронавируса, тест негативный.

Вайнштейн, напомним, приговорен к 23 годам заключения за изнасилования. 22 марта Харви Вайнштейну диагностировали коронавирус в тюрьме Нью-Йорка.

11 марта Харви Вайнштейна осудили на 23 года заключения по обвинениям в изнасиловании и сексуальным домогательствам.

Ранее Вайнштейну удалось выиграть сразу несколько дел и снять с себя все обвинения.