"Мамка зажигает": Mamarika топлес занялась сексом на камеру

Mamarika топлес / Instagram

Украинская певица Mamarika опубликовала развратное фото со своим новым мужем Сергеем Середой, с которым поженились перед коронавирусным карантином. На фото Mamarika без белья жарко обнимается и целуется с возлюбленным.

"Свит дримс", - подписала она фото.

Снимок, как и некоторые предыдущие были явно сделаны во время их свадьбы и "медового месяца". Но от этого он не стало менее горячим.

На фото Mamarika без белья сидит на коленях у Середы, жарко его целует и обнимает. В камеру она повернула спину, демонстрируя сочные бедра и попу.

Mamarika / Instagram

"Вы шо там делаете , ааа?))", "Детей", "Як же світ дрімз? Розказуйте! Мед найт!", "Шльоп!", "Мамка запалює ", "Она што без ливчика сидит ??", "Хорошая задница", "Дождались", - пишут в комментариях.

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