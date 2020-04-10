Николай Басков сдал анализы на коронавирус

Николай Басков / Instagram

Николай Басков признался, что ему пришлось сделать анализы на коронавирус.

К Николаю Баскову домой приехал врач, чтобы сделать проверку на коронавирус. Процедуру Басков показал в Instagram.

"Я сдал тест на (COVID-19) он отрицателен, в субботу из Большого театра будет прямая трансляция концерта на канале Россия и все ,кто принимает участие и будет там находиться ,сдают тест", - пишет он.

На видео Басков показался, когда у него брали мазок из носа и глотки на коронавирус.

Врач, которая прибыла к Баскову домой была не просто в маске или респираторе - она была в полном костюме защиты, в которых были медики, показанные Николаевым и Лещенко.

Также Басков сразу же показал результаты на коронавирус которые пришли ему на телефон СМС.

Ранее стало известно, что Надежда Бабкина лечится от пневмонии не в обычной палате, а в специальном проивоинфекционном боксе.