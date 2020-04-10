Друг Путина Лев Лещенко на карантине из-за коронавируса

Лев Лещенко / Instagram

Российский певец Лев Лещенко признался, что после, казалось бы успешного выздоровления, снова помещено под карантин дома.

О том, что Лев Лещенко изолирован дома на карантин он написал а своем Instagram.

"Дорогие друзья! В течение 10 дней, я буду находиться на карантине! Я сейчас не даю интервью и не провожу съемки! Поэтому, прошу меня простить, если я не буду доступен для связи! Спасибо за понимание!Давайте все, проведём это время в тишине, со своими близкими.Давайте пошлем наши мысли поддержки врачам, которые находятся на передовой", - заявил он.

Ранее Лев Лещенко показал фото врачей в скафандрах при выписке из Коммунарки.

Как известно, Лев Лещенко скрывал свою поездку в коронавирусные страны, еще 3 апреля выдал негативные результаты на коронавирус.

Однако, перед госпитализацией в больницу Коммунарку, Лев Лещенко успел побывать на грандиозной вечеринке и потенциально заразить половину звезд российского шоу бизнеса.