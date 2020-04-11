"Сочная ляля": Экс-Серебро без белья случайно засветила грудь

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворсая завела сеть откровенным фото в белой маечке.

Полина Фаворская похвасталась идеальными формами в трусиках и полупрозрачной маечке в Instagram.

"LOVE", - написала Полина под фото.

На снимке она позирует на своей кровати, лежа на животе. На Полине только черные трусики и хлопковая маечка, которая не смогла удержать ее грудь.

Она похвасталась упругой попкой под крошечными трусиками и соблазнительное тело, почти не сокрытое белой тканью.

"Секси", "Ты просто бомба",

"Полина, попробуйте себя в кино", "Хотелось бы в каком-нибудь артхаусе в стиле Гаспара Ноэ",

"Сочная ляля", "Секси", "Ты шикарна", "Ну, просто конфетка", "Супер красиво и сексуально",

"Я бы провалялся с тобой", "Вроде набрала чуть, Очень идет тебе",

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