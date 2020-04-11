"Хотелось бы потрогать": Мисс-Украина сочно натянула трусы на развратном фото

Леонила Гузь / Instagram

Украинская модель Леонила Гузь показала горячее фото, на котором наряд был натянут на самых соблазнительных частях тела.

Леонила Гузь сверкнула грудью и соблазнительно раздвинула ноги на фото в Instagram.

"Вот живешь себе спокойно никого не трогаешь, а хотелось бы потрогать", - подписала она фото.

На фото Леонила Гузь позирует в облегающем спортивном боди сексуально расставив ноги, позволив наряду натянуться на сексуальной фигуре.

Леонила Гузь сверкнула грудью, которая просвечивается через прозрачную ткань, и продемонстрировала, как натянулись трусы между широко расставленными ногами.

Леонила Гузь / Instagram

"Шикарная девочка ", "Красотка". "Трогательно", "На пенсии после карантина потрогаешь", - пишут в комментариях.

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