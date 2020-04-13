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Милаха-порноактриса порадовала фанатов сексапильным телом на фото

13 апреля 2020, 22:05

Сара Лав (Sara Luvv) настолько же мила, насколько и развратна - профессия обязывает.

  • Сара Лав (Sara Luvv) Кинопоиск
  • Сара Лав (Sara Luvv) Кинопоиск
  • Сара Лав (Sara Luvv) Кинопоиск
  • Сара Лав (Sara Luvv) Кинопоиск
  • Сара Лав (Sara Luvv) Кинопоиск

Сара Лав (Sara Luvv; дата рождения - 1 марта 1994 года, штат Калифорния, США) — американская порноактриса.

Имеет немецко-ирландско-сальвадорские корни. Выросла в обычной семье в южной части Калифорнии.Ради заработков Сара начала снимать на веб-камеру свой секс вместе с возлюбленным - морским пехотинцем.

Начала полноценно сниматься в порно в ноябре 2012-го - с мастурбации для студии ATK. В июне 2015-го в первый раз снялась в сцене анального секса в ленте Super Cute III порностудии Hard X. На церемонии AVN Awards-2018 Лав за порнофильм The Faces of Alice наградили премией в категории - Лучшая актриса года.

По состоянию на 2020-й Сара Лав снялась в 442 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее "куколка"-порноактриса Элиза Джейн засветила сочные прелести на сексуальных фото. Брюнетка-порнозвезда Верука Джеймс завела фанатов красивым телом на фото.

Порноактриса порнозвезда сексуальные снимки
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