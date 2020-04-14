Рыжая бестия-порноактриса поманила фанатов сексуальным телом

Пенни Пакс (Penny Pax, дата рождения - 18 февраля 1989 года) — американская порноактриса и модель.

До того как начать заниматься сексом на камеру в порноиндустрии девушка работала спасателем на воде в городе Форт-Лодердейл (Флорида).

К слову, Пакс в 2012-м сыграла в инди-хорроре Bloody Homecoming. Начиная с этого же года постоянно стала сниматься в порно. В 2013 году прославилась ролью в фильме The Submission of Emma Marx, основанном на сюжете книги Э.Л.Джеймс 50 оттенков серого.

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