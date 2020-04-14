"Все сиськи светишь": в Сети разругали звезду Счастливы вместе за голую грудь на фото

Наталья Бочкарева снова засветила грудь без лифчика / Instagram актрисы

Скандально известная российская комедийная актриса Наталья Бочкарева (прославившаяся ролью Даши Букиной в ситкоме телеканала ТНТ Счастливы вместе) еще раз похвасталась своей голой грудью.

Актриса опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в брючном костюме без лифчика.

Откровенный снимок вызвал ажиотаж среди подписчиков Бочкаревой и они оставили множество комментариев.

"Сколько тебе лет,а ты все сиськи светишь", "Никогда бы не подумала, что наркоманы могу приемлемо выглядеть", "Бляха, как голодающие слюни распустили! Силиконовые сиськи, хорошая камера и фотошоп! Вот так во всем российский народ, обложку красивую показывают и потекли все! Жрите гречку, подтирайте ж*пу и слушайте как вам лапшу вещают про вирус и тд!", "Эль-Пачо, где кокс?", "Ух,силиконище" - не щадя пальцев, писали подписчики.

Напомним, в минувшем году, в ночь с 27 на 28 сентября в Москве инспекторы ГИБДД задержали Наталью Бочкареву. Оказалось, что у актрисы в трусах был спрятан брикет с кокаином. Однако Бочкарева избежала уголовной ответственности за данное правонарушение - она признала свою вину и суд постановил ей заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.