Порноактриса-"мамочка" порадовала фанатов стройным телом в сексуальном белье

Алия Лав (Aaliyah Love, дата рождения - 11 июня 1981 года, Чикаго, штат Иллинойс, США) — американская порноактриса.

Лауреатка престижных порнопремий AVN Awards и XBIZ Award.Родилась и выросла в Чикаго. Имеет в своей родословной немецкие, литовские и французские корни.

Лав начала сниматься в порно в 2011 году (когда ей едва минуло тридцать лет). О своей предыдущей жизни и фактах биографии предпочитает не распространяться. Как и множество других порноактрис, которые попали в индустрию в возрасте 30+ (благодаря внешнему виду и атрибутам) Лав быстро стала известна как звезда MILF-порно.

По состоянию на 2020 год Алия Лав снялась в 550 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее грудастая порноактриса-"мамочка" Ава Аддамс порадовала фанов сексуальными снимками. До этого рыжая бестия-порноактриса Пенни Пакс поманила фанатов сексуальным телом.