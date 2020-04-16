"Ж*па хорошая": Леся Никитюк побаловала поклонников игривым снимком

Леся Никитюк побаловала поклонников игривым фото / instagram.com/lesia_nikituk/

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк (которая ранее стыдливо засветила грудь) решила прямо в условиях карантина решила порадовать 3,3 миллиона своих поклонников флешмобом под названием Оставайся дома.

Девушка опубликовала в Instagram фото, на котором она лежит в ультракоротких шортах, довольно плотно обтягивающим ее ягодицы.

Поклонники мгновенно оценили фото и забросали Никитюк комплиментами.

"Незнаю насчет челленджа, а ж*па хорошая". "Лесюня,батарейка сдохла", "Какой красивый ж*п", "А можно рядом полежать?", - написали они.

Напомним, ранее Джаред Лето, голливудская звезда (Господин Никто. Далласский клуб покупателей, Оружейный барон) и лидер популярной рок-группы 30 Seconds To Mars внезапно сделал видеозвонок к Лесе Никитюк и спросил, как проводит карантин. Девушка попыталась объяснить, как она счастлива его звонку и показала свою ванну.