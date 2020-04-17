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Резиновая жизнь: Остапчук с секс-куклой записал пародию на клип Little Big

17 апреля 2020, 05:11

Владимир Остапчук решился в условиях коронавирусного карантина сделать пародийный клип якобы о жизни с секс-куклой.

Остапчук
Остапчук / Instagram

Известный украинский ведущий, шоумен и актер дубляжа Владимир Остапчук выложил в Сеть клип Скучно (пародию на шлягер Uno российской рейв-фрик-группы Little Big) - в котором показал особенности самоизоляции из-за коронавирусного карантина.

"Сынок, это было сложное время. Мы сходили с ума, как могли" – именно это мы будем говорить детям, вспоминая карантинную весну 2020 года. А пока давайте вместе веселиться в это непростое время под самый горячий хит от Little Big. И, если кто-то в пародии узнает себя, я не виноват – сами такие", - написал он в описании видео на YouTube.

Клип снимался прямо в квартире Остапчука - где он якобы остался совершенно один (если не считать секс-куклу). С ней артист играет в приставку, выпивает и повторяют танец из клипа Uno Little Big.

Напомним, ранее Остапчук на концерте группы Kazka 4 марта во Дворце Спорта в Киеве разозлил украинцев неуместными шутками. В частности он произнес фразу: "Зачем нам Соловей [песня группы Go_A которая должна была представлять Украину на Евровидении-2020 - Главред], если все равно победят Little Big?".

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