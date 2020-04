Губастая порноактриса засветила шикарное тело на сексуальных фото

Клейо Валентьен (Kleio Valentien; дата рожения - 15 января 1986 года, Остин, штат Техас, США) — американская порноактриса

В порно начала сниматься с 2007 года. Валентьен прославилась благодаря ролям в порнопародиях на популярные фильмы - The Walking Dead: A Hardcore Parody, Captain America XXX: An Axel Braun Parody, Batman v Superman XXX: An Axel Braun Parody, Suicide Squad XXX: An Axel Braun Parody.

В последних двух лентах Клейо сыграла роль Харли Квинн, а в порнопародиях Star Wars: Force Rising и Star Wars: One Sith играла роль Дарт Талон.

В 2016-м Валентьен получила престижную порнопремию AVN Awards в категории Лучшая актриса второго плана, а в 2017-м — Лучшая актриса и Лучшая сцена секса втроем.

По состоянию на 2020-й Клейо Валентьен снялась в 278 порнофильмах и порнороликах.

