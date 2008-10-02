Связь с «Космосом» через Сумскую!

Об этом стало известно сегодня, на пресс-конференции Кинофестиваля «Молодость». Арт-директор фестиваля Андрей Халпахчи рассказал трогательную историю о том, как городские власти в Европе принимают активное участие в проведении кинофестивалей для поднятия престижности городов. Так происходит в Берлине, в Венеции, в Каннах… Но только не в Киеве! Здесь городская власть в лице Леонида Черновецкого, которого в народе зовут «Леней-Космосом», равнодушна к известному во всем мире фестивалю «Молодость». И денег, как рассказал господин Халпахчи, эта власть не выделят вовсе (99 тысяч гривен нельзя считать деньгами, по сравнению с другими бюджетными вливаниями, - отметил директор) Поэтому, орг-комитет «Молодости» пустил в ход «тяжелую артиллерию» в виде актрисы Ольги Сумской. Именно ей Андрей Халпахчи передал письмо для чуждого всему прекрасному мэра. В письме, видимо, раскрывается секрет «как стать любимцем у людей искусства за пару недель» и прописана сумма, которая нужна для воплощения этой смелой идеи в жизнь. Ольга Сумская не работает в мэрии, как рассказал Андрей Халпахчи, просто она «одна из самых красивых женщин, которой могут позавидовать все актрисы мира» (аргумент? Аргумент!) и, кроме того, Ольга ведет очень популярную и нужную программу «Час с мэром». А это открывает ей двери в «святая святых» мэрского сердца. Вероятно, письмо будет передано именно во время одной из таких программ. Ждем эфира!