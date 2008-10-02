У Марка Кильчицкого уже есть «Феррари»!

Заместитель столичного мэра Ирена Кильчицкая после рождения сына не перестает общаться с прессой. На этот раз газете «Новая» она раскрыла некоторые подробности, связанные с рождением сына, с отношением к нему дочки Моники. Например, Ирена Реонольдовна поведала, что дочка обожает братишку и везде о нем рассказывает: соседям, деткам на детской площадке. Детки будут жить в отдельных комнатах, поскольку у них разный режим, - говорит счастливая мама. Одежду, кроватку для маленького она выбирала и покупала сама, а вот белую коляску для Марка подарили близкие друзья. – Таких колясок всего восемь в мире, - признается мадам Кильчицкая. – Ее разработали японские дизайнеры в сотрудничестве с педиатрами и ортопедами. А изготовили в мастерской концерна «Феррари», - рассказала она. Сколько стоит это чудо техники, неизвестно. Госпожа Кильчицкая по-прежнему не разглашает тайны отцовства ее двоих детей, и по поводу замужества тоже категорична по-прежнему: «Замуж я выходить не собираюсь, и детей рожала для себя. Лучше я одна буду воспитывать своих детей, чем нянчить еще какого-то мужчину. Любовь? Пусть это будет любовь на расстоянии», - заявила Ирена Реонольдовна.