Луценко в юности играл в «пед…ста»!

Главный милиционер страны рассказал, как проходило его собственное знакомство с милицией в бурные студенческие годы. Подробности своего специфического опыта министр внутренних дел излил в интервью газете «Факты и комментарии»: - Дело было 19 декабря - в день рождения Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Я приклеил его книгу «Малая земля» на памятник первопечатнику Федорову. Милиция за мной гонялась часа два, но старый Львов я знал лучше моих преследователей. Это была, пожалуй, единственная стычка с правоохранителями. Даже несмотря на то, что мы и пиво в парках пили, и к пиву... С тех пор у меня сохранилась привычка - уложить последнего приятеля, а только после этого расслабиться самому. Я хорошо понимал, что любой «залет» в милицию - это очень плохо. Все наши проделки носили, скорее, характер приколов. Помню, когда в СССР «не было секса», телевизоры во Львове очень хорошо ловили польское телевидение, которое вовсю транслировало разные западные программы, в том числе и эротические. Как-то посмотрели передачу об однополых браках. И что мы учудили? Зашли с ребятами в загс, подходим к регистраторше, бабушке - божьему одуванчику, и говорим, мол, наши друзья хотят подать заявление... Она спрашивает: «Кто жених?» Мы показываем на одного парня. А когда бабушка поинтересовалась невестой, показали на второго. Регистраторша изумленно спрашивает: «А где же девушка?» Отвечаем, мол, не будет. Что тут началось! Прибежал мужик, по виду бывший сотрудник КГБ, с криками: «Где здесь п...сты?!» А мы ему начали объяснять, что нельзя обижать людей, которые хотят создать крепкую советскую семью. Естественно, нас сдали в милицию. Мы и объяснительные писали, и в трубочку дышали - проверялись на алкоголь. Закончилось все тем, что нас отпустили, на прощание пару раз врезав по почкам...