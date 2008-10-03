Тарас Чорновил: «бородатая история»

Сколько поклонники политика-любителя гуцульских поговорок (чего стоит недавнее его исполнение: «Світить місяць, світить ясний – за гору сховався, я подумав, що я перднув, а я просто всрався») любили его без бороды, а вот недавно полюбили они его и с нею. Такие изменения в его внешности (от усов к бороде) произошли всего пару месяцев назад. И как бы он не шутил, что косит под Кармазина, история, рассказанная им же самим, оказалась следующей. Как известно, Тарас Вячеславович очень любит Италию и каждое лето на машине, вместе с семьей путешествует по этой чудесной стране. Этим летом все парламентские каникулы он провел там. Но так как никто его в лицо особо в Италии не знает, он не брился, и в скором времени, как это бывает у мужчин, немного зарос. Спустя неделю-две решил таки удалить часть растительности с лица, но бриться было не очень приятно, кожа сухая, отвыкла от ежедневного бритья, и Чорновол не стал этого делать. А потом он зарос окончательно, сильно загорел, и, вернувшись в Киев, осознал: если он сбреет бороду, то в Раду придет с «цветным» лицом, наполовину очень белым, наполовину коричневым. Теперь он ждет, пока сойдет загар. Возможно, ждать осталось недолго. Хотя и с бородой ему не плохо, ведь теперь он похож на киноактера.