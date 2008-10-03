VIP-дамы пришли за Клинтон

Вчера вечером в «Пинчук-Арт-Центр» презентовали украинское издание политического бестселлера Хиллари Клинтон «Живая история. Хиллари Клинтон», которую на государственном языке издал телеканал ICTV. Книга проливает свет на жизнь женщины - политика, официально претендующей сегодня на пост следующего президента США и лидирующей в рейтингах сторонников демократов. Она сумела не остаться в тени своего бывшего мужа и экс-президента одной из самых влиятельных стран мира. В книге автор рассказала свою точку зрения на сексуальный скандал, связанный с ее мужем и стажеркой Белого дома Моникой Левински. Читать книгу рекомендуется нынешним и будущим женщинам-лидерам. В одном из залов центра на Бессарабке, неспешно прогуливались с бокальчиком шампанского одни из самых успешных женщин страны, среди которых были политики, телеведущие, писательницы, менеджеры. А презентовал книгу инициатор ее издания гендиректор ICTV Александр Богуцкий. Мероприятие оказалось закрытым, но известно, что среди приглашенных были член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Татьяна Мокриди (которая успела прочесть книгу в русском переводе), народные депутаты от НУНС Ирина Геращенко и Ольга Герасимьюк, телеведущие Анна Безулык, Елена Фроляк, депутат от ПР Елена Лукаш, глава правления «Нового канала» Ирина Лысенко.