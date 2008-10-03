Билозир не повезло с миллионами

Она заявила, что представители премьер-министра предлагали народным депутатам ее фракции $5-7 млн. в обмен на поддержку «коалиции трех». Это заявление странным образом объединило НУ-НС и БЮТ: бывшие враги единым фронтом выступили против прославленной певицы. Андрей Шкиль возмутился: «Я, вообще, маразмы никогда не комментирую. Это просто глупости. А если Билозир что-то слышала, она должна написать заявление и обратится в прокуратуру, стать свидетелем». Владимир Ариев проявил любознательность: «Полный бред. После того, как я об этом услышал, я хотел позвонить бютовцам и спросить, народ, где наши деньги…» А нунсовец Андрей Парубий спросил от имени однопартийцев: «Все интересуются, - где дают?!». Но главными претендентами на приз рубрики «Самые драгоценные перлы недели» стали Арсений Яценюк и Тарас Черновол. Первому помогла народная мудрость, второму –народная же поэзия. Арсений Яценюк все попытки воссоздать демократическую коалицию назвал «пустой болтовней» и сказал, что все происходит, как в анекдоте, когда кума говорит: «Вы меня так хотите, куме, как я вас боюсь». А Тарас Черновол, сделав сенсационное заявление о выходе из Партии регионов, прокомментировал поведение своих бывших однопартийцев на переговорах с БЮТ: «Світить місяць, світить ясний – за гору сховався, я подумав, що я перднув, а я просто всрався», – пропел скороговоркой, на гуцульский манер, бывший третий номер списка регионалов.