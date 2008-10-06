Тимошенко сидит дома без мужа

Как пишет «Газета по-украински», зять премьер-министра Юлии Тимошенко, певец и байкер 40-летний Шон Карр проводит вечера без 28-летней жены Евгении. Она сидит дома в Конче-Заспе под Киевом. Карр развлекается с друзьями в столичных пабах и барах. Недавно Шона видели в обществе четырех мужчин в ирландском пабе ”О’Браенс”. Карр скурил полпачки сигарет и выпил несколько бокалов темного сортового пива. С приятелями общался по-английски. — Говорили о музыке и автомобилях, но не о женщинах, — рассказывает один из официантов паба, который обслуживал компанию. — Аплодировали группе, которая вживую исполняла на сцене ирландскую музыку. Из паба Карр уехал далеко за полночь. Он здесь проводит большинство вечеров. Сам приезжает, без жены.