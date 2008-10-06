Янукович любит «мощное» кино!

«Обком» встретился с сыном «оппозиционного премьера» …Народный депутат от Партии регионов В.В.Янукович в общении скромен, застенчиво улыбается, говорит медленно, с паузами, так же, как отец, подбирая нужные термины. Любимые слова: «крепкий», «стабильный», «мощный». Иногда Янукович-младший называет отца Лидером. Это немного пугает – зато интригует. При этом в разговоре то и дело проскакивала щемящая нотка: нечасто выпадает сыну возможность пообщаться с отцом:



- Я всегда, с самого детства, испытывал дефицит общения с отцом. И так есть и по сей день: если получается встречаться, то ненадолго… Да, а что касается его работоспособности, то я всегда этому удивлялся. Работоспособности и целеустремленности. Если стоит какая-то цель, то я знаю, что этот человек ее достигнет. И еще всегда удивлялся его терпению. В особенности в том, что касается сегодняшнего дня.



- Вы с отцом обмениваетесь информацией, предлагаете ли друг другу какую-то музыку, какие-то книги почитать? Вот что, например, составляет ваш круг чтения? - Да, иногда…(думает), я приблизительно знаю его вкусы, или мне какой-то фильм может понравиться…или книга. - А если конкретно? - Ну, к примеру, тот же самый бессмертный фильм по повести Булгакова – «Собачье сердце». Это всеми любимый фильм, это классика. Ну вот, такие мощные произведения, исторические различные фильмы.- И в этом ваши с отцом вкусы совпадают? - В этом – да.



- А, возможно, в книгах?- В книгах? Да, возможно, в книгах… Мне нравятся какие-то исторические – хотя, как показывает практика, историю можно переписывать. Есть просто хорошие книги, качественные. Точно так же есть и качественные фильмы.



- А можете назвать фильмы и книги, которые нравятся вам обоим?- Да я как-то так над этим не задумывался… - Может, вспомните, какой фильм вы в последний раз смотрели вместе и получали от этого удовольствие?- Я уже забыл, когда мы смотрели что-то вместе (смеется).